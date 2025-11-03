У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі

Про це пише Reuters.

Нині Торре-дей-Конті перебуває на реконструкції. 29-метрова вежа зазнала двох обвалів.

Наразі відомо про двох працівників, які постраждали: одного доставили в лікарню, інший потрапив під завали, де працюють рятувальні служби. Ще два працівники отримали легкі травми та відмовилися від госпіталізації.

Інформагентство зауважує, що через реставраційні роботи територія навколо вежі була обмежена для пішоходів. Водночас за даними міської влади, будівлю не використовували з 2006 року.