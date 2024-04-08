У Росії заявили про пожежу на судні "Катерина Велика": 1 людина загинула, 3 поранені
У ніч на понеділок, 8 квітня, близько 3 години ранку у РФ заявили про загоряння багатофункціонального судна постачання "Катерина Велика" в Центрі судноремонту "Дальзавод" у Примор'ї, 1 людина загинула, 3 поранені
Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура РФ.
Згідно з повідомленням, пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, 3 людини отримали поранення та перебувають у лікарні, 1 людина загинула.
"Наразі правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.
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У ніч проти неділі, 7 квітня, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи та сталися пожежі у кількох населених пунктах. Влада заявляла про атаку українських безпілотників.
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