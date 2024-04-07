Влада Білгородщини заявила про атаку БПЛА: у кількох районах начебто сталися пожежі
У ніч проти неділі, 7 квітня, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи та сталися пожежі у кількох населених пунктах. Влада заявляє про атаку українських безпілотників
Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.
За його словами, "повітряний напад" цієї ночі був зафіксований у Шебекинському та Грайворонському міських округах області.
Гладков заявив про пожежу в селищі Ленінське у Шебекинському міському окрузі, де через нібито скид вибухівки з дрона спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння.
Крім того, за словами губернатора Білгородщини, у селі Дроновка Шебекинського міського округу внаслідок атаки FPV-дронів згоріли дві автівки.
"Також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби", - додав Гладков.
- Тієї ж ночі 7 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, один із "шахедів" влучив у приватний будинок, поранено 3 людей. Балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка. На Дніпропетровщині є пошкодження через падіння осколків збитих БПЛА.
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