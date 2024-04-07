Влада Білгородщини заявила про атаку БПЛА: у кількох районах начебто сталися пожежі

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, "повітряний напад" цієї ночі був зафіксований у Шебекинському та Грайворонському міських округах області.

Гладков заявив про пожежу в селищі Ленінське у Шебекинському міському окрузі, де через нібито скид вибухівки з дрона спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння.

Крім того, за словами губернатора Білгородщини, у селі Дроновка Шебекинського міського округу внаслідок атаки FPV-дронів згоріли дві автівки.

"Також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби", - додав Гладков.