У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За словами очевидців, перед пожежею було чутно звуки вибуху, після чого з цеху підприємства повибігали працівники.

Спочатку повідомлялося, що вогонь охопив 1500 кв. м. Згодом з’явилася інформація, що на палаючому об’єкті обвалилася покрівля на 400 кв. м.

Зазначається, що до місця прямує пожежний поїзд.