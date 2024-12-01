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Головна Світ У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу

У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
14:16
Світ вогонь, полум'я, пожежа

У російському місті Єкатеринбург спалахнула пожежа на заводі з виробництва полістиролу

Зміст

Про це повідомляють російські телеграм-канали. 

За словами очевидців, перед пожежею було чутно звуки вибуху, після чого з цеху підприємства повибігали працівники. 

Спочатку повідомлялося, що вогонь охопив 1500 кв. м. Згодом з’явилася інформація, що на палаючому об’єкті обвалилася покрівля на 400 кв. м. 

Зазначається, що до місця прямує пожежний поїзд.  

 

  • У ніч проти неділі, 1 грудня, у Росії заявили про атаку 29 безпілотників на 4 регіони. У Калузькій та Брянській областях уламки дронів нібито призвели до руйнувань. 
Теги:
Новини
Росія
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