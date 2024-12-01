Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі

Про це звітує російське міністерство оборони.

Зокрема, за їхніми даними, цієї ночі сили ППО знищили 20 БПЛА над територією Брянської області, 7 - над Калузькою та ще по одному над Курською і Смоленською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дронів на регіон і заявив, що внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови. За даними влади, постраждалих немає.

Крім того, про пожежу після атаки БПЛА повідомили у Стародубському районі Брянської області РФ. Очільник регіону Владислав Богомаз заявив про "важку ніч". За його словами, внаслідок атаки дронів нібито загинула дитина і повністю знищено один житловий будинок.