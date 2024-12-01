Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі
У ніч проти неділі, 1 грудня, у Росії заявили про атаку 29 безпілотників на 4 регіони. У Калузькій та Брянській областях уламки дронів нібито призвели до руйнувань
Про це звітує російське міністерство оборони.
Зокрема, за їхніми даними, цієї ночі сили ППО знищили 20 БПЛА над територією Брянської області, 7 - над Калузькою та ще по одному над Курською і Смоленською областями.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дронів на регіон і заявив, що внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови. За даними влади, постраждалих немає.
Крім того, про пожежу після атаки БПЛА повідомили у Стародубському районі Брянської області РФ. Очільник регіону Владислав Богомаз заявив про "важку ніч". За його словами, внаслідок атаки дронів нібито загинула дитина і повністю знищено один житловий будинок.
- Цієї ж ночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів в одному з районів пошкоджено будинок.
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