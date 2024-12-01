Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі

Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
07:56
Війна з Росією Атака на Брянську область 1 грудня

У ніч проти неділі, 1 грудня, у Росії заявили про атаку 29 безпілотників на 4 регіони. У Калузькій та Брянській областях уламки дронів нібито призвели до руйнувань

Зміст

Про це звітує російське міністерство оборони.

Зокрема, за їхніми даними, цієї ночі сили ППО знищили 20 БПЛА над територією Брянської області, 7 - над Калузькою та ще по одному над Курською і Смоленською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дронів на регіон і заявив, що внаслідок падіння БПЛА виникло загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови. За даними влади, постраждалих немає. 

Крім того, про пожежу після атаки БПЛА повідомили у Стародубському районі Брянської області РФ. Очільник регіону Владислав Богомаз заявив про "важку ніч". За його словами, внаслідок атаки дронів нібито загинула дитина і повністю знищено один житловий будинок. 

  • Цієї ж ночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів в одному з районів пошкоджено будинок.
     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
Януш Буґайський
Автор Юрій Фізер
30 листопада, 2024 субота
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 грудня
08:40
Трамп після перемоги на виборах дзвонив Орбану радитися щодо війни в Україні, - радіо "Свобода"
08:19
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення: окупанти атакують на 10 напрямках
08:03
OPINION
"А раптом?". Як наші політсили готуються до виборів
07:35
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на селище Царичанка поблизу Дніпра загинули 4 людини, серед 24 поранених – дитина
07:31
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів
07:26
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни вночі атакували Київ дронами: в одному з районів уламки пошкодили будинок
2024, субота
30 листопада
23:44
Дональд Трамп
"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару
22:45
протест у Тбілісі, 30 листопада
У Тбілісі мітингарі звели барикади біля парламенту та спалили опудало експремʼєра Іванішвілі
22:15
вогонь, полум'я, пожежа
У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState
22:08
грузія
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
21:54
Володимир Зеленський
Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським
21:44
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ
21:39
Дмитро Твардовський
На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
21:08
Джастін Трюдо
Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
20:59
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
"Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія
20:57
Ексклюзив
протест у Тбілісі, 29 листопада
"Буде або так, як в Україні, або так, як у Білорусі": Портников про протести у Грузії
20:55
Чорна п'ятниця
У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки
20:45
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення
20:24
Ексклюзив
путін
"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"
20:13
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Полісся" поступилося "Кривбасу", а ЛБ та "Оболонь" зіграли внічию. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
20:04
OPINION
"Непомічена" Україна
19:12
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави
19:09
Ексклюзив
НАТО
Найбільшою проблемою для країн - членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук
18:45
електроенергія, графіки відключень
Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00
18:36
Ексклюзив
РФ Сирія
Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко
18:35
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон з БПЛА: 2 людини загинули, є поранені
18:23
Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити
18:04
Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
18:00
Ексклюзив
Бундесвер
Якщо Трамп стане на шлях зради, Європі варто кинути виклик, створивши свою Army Organization, - Піонтковський
18:00
OPINION
блог Андрій Магера
Хто сказав, що Москві потрібен мир?
17:44
сирія бойовики
Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
16:28
Ексклюзив
ЗСУ, українські військові
У нас відвертаються від людини в пікселі: президент Української авіаційної асоціації пілотів про ставлення у суспільстві до військових
16:19
Коаліція з розмінування погодила дорожню карту допомоги Україні на 2025-2034 роки
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV