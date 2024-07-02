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У російському Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, горить військова база

2 липня, 2024 вiвторок
14:32
Світ Курськ

У центрі російського Курська спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють, начебто палає центральна авіаційна технічна база

Зміст

Про пожежу написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"В цей час іде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працює 10 одиниць спеціальної техніки і 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області", - написав він. 

Також за його словами, пожежу локалізовано, інформація щодо потерпілих не надходила. Смирнов не вказав причини пожежі, зазначив, що вони встановлюються. 

Водночас російські Telegram-канали поширюють відео, на яких видно стовп диму над містом.

За інформацією OSINT-дослідників, у Курську палає 3754-та центральна авіаційна технічна база, військова частина 13830.

  • 16 квітня без світла лишилася військова частина та два військові заводи РФ: ГУР повідомило про пожежу на підстанції у Брянську.
Теги:
Відео
Росія
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