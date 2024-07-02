У російському Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, горить військова база

Про пожежу написав т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

"В цей час іде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працює 10 одиниць спеціальної техніки і 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області", - написав він.

Також за його словами, пожежу локалізовано, інформація щодо потерпілих не надходила. Смирнов не вказав причини пожежі, зазначив, що вони встановлюються.

Водночас російські Telegram-канали поширюють відео, на яких видно стовп диму над містом.

За інформацією OSINT-дослідників, у Курську палає 3754-та центральна авіаційна технічна база, військова частина 13830.