Без світла лишилася військова частина та два військові заводи: ГУР повідомило про пожежу на підстанції у Брянську
У Головному управлінні розвідки розповіли про наслідки пожежі на підстанції у російському Брянську в ніч на 16 квітня - без світла лишился військові об’єкти
Про це повідомляє ГУР МО України.
Відомо, що у Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів унаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт
Зокрема без світла лишилися:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України", - наголосили в ГУР.
- 16 квітня стало відомо, що СБУ вразила російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.
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