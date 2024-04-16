Без світла лишилася військова частина та два військові заводи: ГУР повідомило про пожежу на підстанції у Брянську

Про це повідомляє ГУР МО України.

Відомо, що у Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів унаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт

Зокрема без світла лишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України", - наголосили в ГУР.