Контролювала небо України на 700 км: СБУ вразила російську РЛС в Брянській області, - ЗМІ
СБУ вразила російську радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України
Про це повідомляють джерела "Суспільного".
РЛС вартістю 100 млн доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу. Джерела підтвердили, що комплекс “Небо-У” більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".
"На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння", — зазначило джерело.
За даними джерел, завдяки ураженню цієї РЛС у РФ стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе українським військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці.
Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.
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