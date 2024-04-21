У Сербії знешкодили 1000-кілограмову бомбу НАТО
У Сербії на будівельному майданчику виявили 1000-кілограмову авіабомбу, яка залишилася після бомбардувань НАТО в 1999 році. Згодом її знешкодили
Про це повідомляє РТС.
Зазначається, що авіабомбу виявили в районі Стеван Сінджеліч у Ніші. Потім бомбу переправили в безпечне місце в Гадзін Хан, де її успішно знищили.
Йдеться про авіабомбу MK 84 вагою близько 1000 кілограмів із зарядом розривної речовини 430 кілограмів.
"Авіаційна бомба була безпечно нейтралізована та вилучена з будівельного майданчика, а евакуйовані громадяни можуть безпечно повернутися до своїх домівок", - сказав представник МВС Лука Чаушич.
- Уряд Сербії планує підписати з Францією угоду про постачання озброєнь, що свідчить: війна РФ в Україні спонукає союзника Москви диверсифікувати свої закупівлі військової техніки.
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