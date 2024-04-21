У Сербії знешкодили 1000-кілограмову бомбу НАТО

Про це повідомляє РТС.

Зазначається, що авіабомбу виявили в районі Стеван Сінджеліч у Ніші. Потім бомбу переправили в безпечне місце в Гадзін Хан, де її успішно знищили.

Йдеться про авіабомбу MK 84 вагою близько 1000 кілограмів із зарядом розривної речовини 430 кілограмів.

"Авіаційна бомба була безпечно нейтралізована та вилучена з будівельного майданчика, а евакуйовані громадяни можуть безпечно повернутися до своїх домівок", - сказав представник МВС Лука Чаушич.