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Головна Світ Сербія закуповуватиме винищувачі у Франції замість Росії, - FT

Сербія закуповуватиме винищувачі у Франції замість Росії, - FT

15 квітня, 2024 понедiлок
09:06
Світ Rafale

Уряд Сербії планує підписати з Францією угоду про постачання озброєнь, що свідчить: війна РФ в Україні спонукає союзника Москви диверсифікувати свої закупівлі військової техніки

Про це повідомляє Financial Times.

Сербія планує замовити у французької компанії Dassault Aviation винищувачі Rafale на загальну суму 3 млрд євро, відмовившись закуповувати їх у російського виробника.

"Очікується, що контракт буде підписаний протягом наступних двох місяців і в присутності президента Франції, - заявив президент Сербії Александар Вучич. - Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно покращать наші бойові можливості".

За словами представника сербського оборонного відомства, угода "узгоджена більш ніж на 90%", але обидві сторони все ще мають домовитися про фінансові умови.

Він додав, що саме війна РФ в Україні "прискорила процес диверсифікації".

"Ми покладалися на технології радянського типу, і у нас є деякі "довгі хвости", потреба в підтримці цього обладнання, - зауважив він. - Через геополітичні обставини зараз навіть неможливо - навіть якщо ви хочете - купувати у Росії в будь-якому випадку".

  • У понеділок, 8 квітня, Вучич відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, а також з чиновниками міноборони Франції та з представниками компанії Dassault Aviation, яка виготовляє винищувачі Rafale.
Теги:
Росія
Франція
Сербія
Військові новини
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