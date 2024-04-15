Сербія закуповуватиме винищувачі у Франції замість Росії, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Сербія планує замовити у французької компанії Dassault Aviation винищувачі Rafale на загальну суму 3 млрд євро, відмовившись закуповувати їх у російського виробника.

"Очікується, що контракт буде підписаний протягом наступних двох місяців і в присутності президента Франції, - заявив президент Сербії Александар Вучич. - Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно покращать наші бойові можливості".

За словами представника сербського оборонного відомства, угода "узгоджена більш ніж на 90%", але обидві сторони все ще мають домовитися про фінансові умови.

Він додав, що саме війна РФ в Україні "прискорила процес диверсифікації".

"Ми покладалися на технології радянського типу, і у нас є деякі "довгі хвости", потреба в підтримці цього обладнання, - зауважив він. - Через геополітичні обставини зараз навіть неможливо - навіть якщо ви хочете - купувати у Росії в будь-якому випадку".