Сербія закуповуватиме винищувачі у Франції замість Росії, - FT
Уряд Сербії планує підписати з Францією угоду про постачання озброєнь, що свідчить: війна РФ в Україні спонукає союзника Москви диверсифікувати свої закупівлі військової техніки
Про це повідомляє Financial Times.
Сербія планує замовити у французької компанії Dassault Aviation винищувачі Rafale на загальну суму 3 млрд євро, відмовившись закуповувати їх у російського виробника.
"Очікується, що контракт буде підписаний протягом наступних двох місяців і в присутності президента Франції, - заявив президент Сербії Александар Вучич. - Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно покращать наші бойові можливості".
За словами представника сербського оборонного відомства, угода "узгоджена більш ніж на 90%", але обидві сторони все ще мають домовитися про фінансові умови.
Він додав, що саме війна РФ в Україні "прискорила процес диверсифікації".
"Ми покладалися на технології радянського типу, і у нас є деякі "довгі хвости", потреба в підтримці цього обладнання, - зауважив він. - Через геополітичні обставини зараз навіть неможливо - навіть якщо ви хочете - купувати у Росії в будь-якому випадку".
- У понеділок, 8 квітня, Вучич відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, а також з чиновниками міноборони Франції та з представниками компанії Dassault Aviation, яка виготовляє винищувачі Rafale.
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