Сербія відмовляється від винищувачів з РФ та перейде на французькі Rafale, - АР

Як повідомив президент країни Олександр Вучич, загалом Белград закупить у Франції 12 багатофункціональних винищувачів Rafale, пише The Moscow Times, з посиланням на Associated Press.

Вучич у понеділок відвідав Париж, де зустрівся зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, а також з чиновниками міноборони Франції і з представниками компанії Dassault Aviation, яка виготовляє винищувачі Rafale.

За словами президента Сербії, він провів з Макроном бесіду, під час якої вони "досягнули конкретних угод щодо закупівлі винищувачів Rafale". Вучич додав, що контракти, які стосуються винищувачів, будуть підписані в найближчі два місяці в присутності Макрона, а також підкреслив, що закупівля цих військових літаків значно розширить військову та іншу співпрацю між Белградом і Парижем.

Фінансові деталі потенційної угоди не називаються, але проурядові сербські ЗМІ оцінили її приблизно 3 млрд євро. Придбання винищувачів Rafale дозволить Сербії модернізувати свої ВПС, які здебільшого складаються з літаків МіГ-29, вироблених у СРСР, а також старих югославських бойових літаків.

Наприкінці 2021 року Сербія розглядала можливість продовжити закупівлю російських бойових літаків. Однак санкції, запроваджені після початку війни з Україною, унеможливили навіть обслуговування наявного парку МіГ-29.

"З Росії не можна імпортувати практично нічого, що пов'язано з військовими цілями", - скаржився тоді Вучич, додаючи, що, попри складнощі з російськими постачаннями, Сербія планує продовжити модернізацію збройних сил.