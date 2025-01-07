У шасі літака, який прямував з Нью-Йорка до Флориди, виявили 2 трупи
У понеділок, 6 січня, у відсіку шасі літака JetBlue, який прямував з Нью-Йорка до Флориди, виявили 2 трупи
Про це пише The New York Times.
Рейс 1801 JetBlue вилетів з Нью-Йорка о 19:49 у понеділок і приземлився в міжнародному аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд о 23:10. Тіла двох людей виявили під час планового технічного обслуговування літака.
За інформацією поліції, парамедики констатували смерть двох людей на місці події. Невідомо, скільки часу тіла перебували у відсіку шасі.
"Наразі особи осіб та обставини, за яких вони отримали доступ до літака, продовжують розслідуватися", - йдеться у заяві JetBlue.
- 7 січня стало відомо, що Центр розслідування та запобігання авіаційних подій у Бразилії завершив аналіз "чорних скриньок" з літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився в Казахстані 25 грудня.
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