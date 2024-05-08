У Швеції на навчаннях НАТО під час стрибків з парашутами постраждали 11 солдатів

Про це пише місцеве видання Aftonbladet.

Зазначається, що військові відпрацьовували стрибки з парашутами під час навчань НАТО Swift Response у Скіллінгариді і травмувалися.

"Є поранення та переломи, але ніякої загрози життю військових немає", - повідомив речник штабу армії Йоакім Еловссон.

Уточнюється, що постраждали військові із США, Угорщини та Італії. Солдатів доставили до лікарень у містах Лінчепінгу та Єнчепінгу. Дев'ятьох евакуювали гелікоптером, а двох доставили в лікарню.

За даними видання, від 600 до 800 солдатів НАТО протягом дня здійснили стрибки з парашутом на авіабазі Хагшулт.