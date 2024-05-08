У Швеції на навчаннях НАТО під час стрибків з парашутами постраждали 11 солдатів
У вівторок, 7 травня, на навчаннях НАТО у шведській провінції Смоланд під час стрибків із парашутами зазнали травм понад десять солдатів
Про це пише місцеве видання Aftonbladet.Зазначається, що військові відпрацьовували стрибки з парашутами під час навчань НАТО Swift Response у Скіллінгариді і травмувалися.
"Є поранення та переломи, але ніякої загрози життю військових немає", - повідомив речник штабу армії Йоакім Еловссон.
Уточнюється, що постраждали військові із США, Угорщини та Італії. Солдатів доставили до лікарень у містах Лінчепінгу та Єнчепінгу. Дев'ятьох евакуювали гелікоптером, а двох доставили в лікарню.
За даними видання, від 600 до 800 солдатів НАТО протягом дня здійснили стрибки з парашутом на авіабазі Хагшулт.
- 2 травня у Швеції розпочались масштабні військові навчання НАТО, у межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час їхнього переміщення з Норвегії у Фінляндію через Швецію.
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