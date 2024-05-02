У Швеції розпочались навчання НАТО, на яких відпрацьовують підтримку підрозділів США

Про це повідомляє ERR.

Зазначено, що територією північної Швеції протягом кількох днів пересуватимуться військові колони завдовжки кілька кілометрів. Вони охоплюють приблизно 1,6 тис. солдатів та 200 військових машин.

Шлях учасників розпочався у норвезькому Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується у Роваярві, що у Фінляндії. Він є підготовкою до навчань Immediate Response, у межах яких готуються більш ніж 24 тис. міжнародних військових. Вони є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender.

У повідомленні також йдеться, що у 2015 році тривало подібне переміщення військ з Балтійського регіону до Німеччини - Dragon Ride. Його метою було продемонструвати присутність США в Європі після тривалої перерви. Акцентовано, що таке переміщення було відповіддю на вторгнення РФ в Україну у 2014 році.

"Тепер ситуація значною мірою схожа. США дають зрозуміти, що контролюють розширений кордон НАТО у напрямку Арктики", - додає ERR.