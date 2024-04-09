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У Швеції та Норвегії для військових НАТО орендували "російські котеджі"

9 квітня, 2024 вiвторок
04:12
Світ Військові навчання

У Швеції та Норвегії визнали, що під час нещодавніх спільних навчань НАТО орендували для своїх військовослужбовців будиночки, які належать росіянам

Про це йдеться у публікації шведського інформагентства TT

Навчання НАТО Nordic Response за участі 20 тисяч військовослужбовців із 13 країн тривали біля туристичного району Трумс на півночі Норвегії. Там ще у 2009 році були побудовані будиночки для відпочинку, головною метою яких було залучення російських туристів.

Власниками цих будиночків, за даними шведських ЗМІ, є мер Мурманська Ігор Морар, донька багаторічного депутата Мурманської обласної думи Віктора Сайгіна та керівник російського атомного криголамного флоту "Атомфлот" Александр Тимофєєв.

Ці будиночки, які в норвезькій мові мають неофіційну назву "російські котеджі", розташовані у військово чутливій зоні поблизу військового аеропорту Бардуфосс і штаб-квартири норвезької армії.

Шведський телеканал TV4 і норвезький портал Nordlys напередодні підтвердили, що шведські та норвезькі військові справді орендували в цих "російських котеджах" ліжка в березні. Це ж підтвердила речниця Збройних сил Швеції Софія Калмеборг у коментарі ТТ.

Алмеборг наголосила, що відомство не знало про належність будиночків і відповідної процедури перевірки права власності воно не має.

Речниця шведських Збройних сил запевнила, що за їхніми оцінками, не було жодного ризику потрапляння інформації в чужі руки або до чужих вух.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію, наголосив, що "ми повинні дуже уважно стежити за цим питанням – хто володіє нерухомістю в Норвегії? де і чи може вона становити загрозу безпеці?"

  • 2 квітня уряд Норвегії оголосив про наміри збільшити кількість призовників до армії з 9 до 13,5 тисяч до 2036 року на тлі війни РФ проти України.

Теги:
Росія
Швеція
Норвегія
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