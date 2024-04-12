У Швейцарії проведуть референдум щодо нейтралітету на тлі дискусій навколо приєднання до санкцій проти РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Референдум ініціювали активісти та найбільша в парламенті права Народна партія Швейцарії, яка хоче закріпити позицію постійного, озброєного нейтралітету в конституції країни.

Народна партія заявила про "цілеспрямовані спроби підірвати нейтралітет", посилаючись на прийняття країною санкцій ЄС проти Росії.

Ініціатива передбачає не лише недопущення участі Швейцарії в будь-якому військовому альянсі, а й блокування участі у невійськових заходах впливу, до яких належать, зокрема, санкції.

Цього тижня група подала свою петицію, підтриману більш ніж 130 тисячами підписів, однак фактичне голосування відбудеться лише після того, як підрахунок голосів буде юридично засвідчений й уряд і парламент обговорять це питання. Весь процес зазвичай займає кілька років.

Такий крок був зроблений на тлі того, що Швейцарія вирішила приєднатися до санкцій ЄС проти Росії у 2022 році попри те, що вона зазвичай відмовляється ставати на чийсь бік у європейських конфліктах.

На думку критиків, це стало відступом від нейтралітету і поставило під загрозу роль країни як міжнародного посередника.