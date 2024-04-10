Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Відповідне рішення було схвалено федеральною радою країни 10 квітня. Згідно з ним, до 2036 року Україна має отримати близько 5 млрд швейцарських франків, 1,5 млрд з яких Швейцарія вже виділила на 2028 рік.

Згідно з оцінкою Світового банку, фінансування, що потрібне Україні для відновлення, оцінюється в $486 млрд. Такі дані ґрунтуються на аналізі потреб і збитків України, який був проведений за фінансування Швейцарії.

Також країна вже підтримує проєкти, які спрямовані на відновлення в енергетичній, дорожній, медичній сферах, а також цивільної інфраструктури.

"Швейцарія та Україна спільно започаткували процес політичного відновлення в широкому масштабі на конференції з відновлення України в Лугано в липні 2022 року. 59 делегацій держав і міжнародних організацій, які були присутні на ній, погодили принципи", - додають у швейцарському уряді.