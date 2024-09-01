У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти
У Словаччині після повідомлення про замінування тимчасово закрили два аеропорти. Проводяться піротехнічні перевірки, заплановані рейси відкладені
Про це повідомляє Aktuality.
"Будівля термінала аеропорту Кошице була евакуйована після повідомлення про замінування. У ці хвилини проводиться піротехнічна перевірка аеропорту. Наступний рейс до Лондона, запланований на 09:55, ймовірно, буде затриманий", - повідомила адміністрація аеропорту.
Пізніше аеропорт Кошице повернувся до повноцінної роботи після евакуації та заходів безпеки.
Також через повідомлення про замінування був закрити аеропорт Попрад-Татри. Там досі проводяться піротехнічні перевірки.
"Шановні пасажири, в аеропортах Словацької Республіки надійшло повідомлення про бомбу, тому аеропорт Попрад-Татри наразі закритий, пасажири евакуйовані, а термінали та адміністративні приміщення перевіряються. Запланований рейс з Попрада до Лондона, який прибуває о 09:45 і вилітає о 10:25, ймовірно, буде затриманий з цієї причини", - йдеться в повідомленні.
Аеропорт Братислави ще не оголошував про загрозу вибуху. Однак там також запроваджені заходи безпеки.
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У понеділок, 29 липня, в аеропорту столиці Лівану Бейрута були скасовані або затримані рейси через побоювання атаки Ізраїлю на тлі ескалації напруженості з ліванським збройним угрупованням "Хезболла".
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