У Словаччині через загрозу вибуху тимчасово закрили два аеропорти

Про це повідомляє Aktuality.

"Будівля термінала аеропорту Кошице була евакуйована після повідомлення про замінування. У ці хвилини проводиться піротехнічна перевірка аеропорту. Наступний рейс до Лондона, запланований на 09:55, ймовірно, буде затриманий", - повідомила адміністрація аеропорту.

Пізніше аеропорт Кошице повернувся до повноцінної роботи після евакуації та заходів безпеки.

Також через повідомлення про замінування був закрити аеропорт Попрад-Татри. Там досі проводяться піротехнічні перевірки.

"Шановні пасажири, в аеропортах Словацької Республіки надійшло повідомлення про бомбу, тому аеропорт Попрад-Татри наразі закритий, пасажири евакуйовані, а термінали та адміністративні приміщення перевіряються. Запланований рейс з Попрада до Лондона, який прибуває о 09:45 і вилітає о 10:25, ймовірно, буде затриманий з цієї причини", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт Братислави ще не оголошував про загрозу вибуху. Однак там також запроваджені заходи безпеки.