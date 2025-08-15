У США близько 120 тис. українських біженців можуть утратити право на проживання в державі, - WSJ
Близько 120 тис. біженців з України можуть почати втрачати сьогодні правовий захист для проживання у США, якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів
Про це пише Wall Street Journal.
У матеріалі зазначено, що близько 120 тис. українців, які прибули до Сполучених Штатів протягом останніх двох років, можуть втратити свій гуманітарний захист.
Йдеться про громадян, які приїхали в Штати за програмою "Єдність за Україну", створену адміністрацією Джо Байдена. Відповідно до неї українці отримували гуманітарне умовно-дострокове звільнення – право на проживання на дворічний термін із можливістю подовження.
Видання пояснює: у межах програми до США на проживання прибули близько чверті мільйона українців. Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, мають окремий захист – тимчасовий статус.
Однак 120 тис. громадян України, які прибули після зазначеної дати, почнуть перебувати в Штатах нелегально, коли термін дії їхнього гуманітарного умовного звільнення вичерпається.
Читайте також: Люди не знають, чого чекати завтра: чи загрожує депортація зі США українцям, які перебувають за призупиненою програмою U4U
