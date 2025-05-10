Люди не знають, чого чекати завтра: чи загрожує депортація зі США українцям, які перебувають за призупиненою програмою U4U

Жорстка міграційна політика – один з основних пунктів, на яких базувалась передвиборча кампанія Дональда Трампа. Уже за кілька днів після інавгурації видання Washington Post повідомило, що Імміграційна та митна служби США (ICE) отримала вказівку арештовувати 1300 – 1500 людей на день. Тепер з’явилась інформація, що приблизно у той час адміністрація Трампа начебто пропонувала Україні приймати депортованих зі США громадян третіх країн.

Загалом зі США планують депортувати мільйон нелегальних мігрантів за рік.

"За перші 100 днів USCIS (Служба громадянства та імміграції США) поклала край катастрофічній "гуманітарній" політиці часів Байдена, яка сприяла шахрайству та дозволяла злочинцям-іноземцям легально жити та працювати в наших громадах; сприяла арештам злочинців, які намагалися отримати імміграційні пільги; і вперше за десятиліття забезпечує реєстрацію кожного іноземця в США відповідно до вимог закону”" – заявив речник USCIS Метью Трагессер наприкінці квітня. Він додав, що ​​часи експлуатації імміграційної системи США минули.

"Іноземці, які хочуть жити та працювати в Америці, повинні робити це легально або виїхати", – заявив він.

Стіна на кордоні між США та Мексикою в Сан-Дієго, Каліфорнія, фото: Getty Images

Звісно, міграційна політика адміністрації Трампа похитнула становище українців, які переїхали до США після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про понад 240 тисяч громадян України, які перебували у США за програмою Uniting for Ukraine – вона наразі призупинена.

Рішення щодо програми Uniting for Ukraine очікують у травні

"На сьогодні є дві основні імміграційні програми для українців, які уже в США: Uniting for Ukraine (U4U) та статус тимчасового захисту, так званий TPS, – каже у коментарі Еспресо співорганізатор 12-го фестивалю української громади на Стейтен Айленді в Нью-Йорку Роман Костюк. – Всі еміграційні адвокати, з якими я спілкувався, рекомендують українцям, які перебувають за програмою U4U, подати заявки на перехід на статус тимчасового захисту, оскільки цей статус розповсюджується не лише на Україну, але й набагато інших країн. І під цей статус вже давним-давно є законодавство".

За словами Романа Костюка, майже всі новоприбулі українці, яких він знає, подали заявки на перехід на статус тимчасового захисту.

"Наразі всі ці заявки всі були прийняті, але рішень я ще не зустрічав. І імміграційні адвокати кажуть, що теж поки що не мали якихось підтверджених кейсів, де українцям продовжили б перебування в Сполучених Штатах за програмою тимчасового захисту. Тобто інформаційні листи про те, що ваші заявки прийняті і ви можете перебувати в США люди отримали, але офіційних документів про надання статусу тимчасового захисту, ще ні, – каже він. – Через це українці, які прибули після повномасштабного вторгнення перебувають у підвішеному стані. Люди повлаштовувались на роботи, діти ходять до навчальних закладів, але вони наразі не розуміють, що буде завтра".

Водночас він сподівається, що нові умови перебування за програмою U4U можуть бути оголошені уже найближчим часом.

"Я зв'язувався з еміграційною службою США минулого тижня щодо прояснення ситуації по продовження U4U. Вони сказали, що 90 днів паузи від Дональда Трампа спливає в у травні, тож впродовж цього місяця буде повідомлено нові умови для українців за програмою U4U. Умови будуть стовідсотково змінені, але саму програму начебто не закривають, – каже Роман Костюк. – Поки не зрозуміло, чи можна буде українцям, які ще не перебувають у Сполучених Штатах, податися на цю програму і приїхати, чи вона стосуватиметься виключно тих, хто уже в США і встиг подати документи до цієї паузи. Нові вимоги мають бути оголошені на офіційному сайті Міграційної служби. Тому залишається чекати".

У найскладнішій ситуації українці, які порушили міграційні правила

За словами Олени Бондарук, яка живе у США уже майже 20 років, українці, які приїхали у США в останні роки й ще не мають громадянства чи права на постійне перебування, змушені відкласти усі плани.

"Звісно люди планують якісь свої буденні справи, але в ширшому понятті будь-які плани поставили на паузу. Ті, хто приїхав в останні роки, здебільшого за програмою U4U, вони взагалі живуть одним днем, – каже Олена Бондарук. – Нещодавно величезній частині тих, хто приїхав по U4U, розіслали емейли, де було сказано: готуйтесь до депортації в наступні 30 днів. На наступний день пішло спростування, що це помилка і українських мігрантів це не стосується. Але можна уявити стан тих, хто це отримав".

У найскладнішій ситуації українці, які порушили міграційні правила. Це, зокрема, ті, хто приїхав у США за туристичними візами, але залишився понад дозволений період. Є й такі, хто потрапив до США через кордон з Мексикою.

"Моя знайома вивозила сина з України, хлопчику було 10 років. Це був квітень. Початок війни. Вона тут вже була напівлегально і зі штатів їй не можна було виїжджати. Вона прилетіла в Україну, забрала дитину і маму, і полетіла в Мексику. Вони перейшли кордон, відповідно одразу стали нелегалами, – розповідає Олена. – Потрапили детеншн (щось на зразок вʼязниці), але за 5 днів їх відпустили. Спочатку одягли на неї браслет, тепер вона їздить відмічатись. Але вона каже, що ж тепер не жити взагалі? Дитина ходить школу, чоловік працює. Життя попри все продовжується".



Водночас Роман Костюк каже, що українців, які перебувають у США нелегально і можуть бути депортовані, практично немає.

"Під час адміністрації Джозефа Байдена, усі українці, які приїхали за туристичними візами чи будь-яким іншим легальним способом, могли отримати статус тимчасового захисту. Тому навіть ті люди, які проходили через кордон з Мексикою (їх невеликий відсоток) легалізувались за адміністрації Байдена. Випадків про те, що під час це правління адміністрації Трампа люди приїжджали за туристичними візами й залишилися тут, я не чув", – каже він.

За даними Світового конгресу українців, у США перебуває 1,03 мільйона українців, однак більшість з них прибули ще до повномасштабного вторгення. Однак українська громада у США значно більша, оскільки частина людей, які уже народжені за океаном, ідентифікують себе українцями, тому активно допомагають новоприбулим з оформленням документів та працевлаштуванням

Роман Костюк розповідає, що лише у Нью-Йорку українська громада налічує близько 200 тисяч осіб – це і стара діаспора, і новоприбулі.

"Українці, які уже народжені у США чи приїхали понад 20 років тому, всіляко допомагали новоприбулим. Намагались влаштовувати на роботу у свої компанії, селили до себе. Зрештою, багато людей приїжджали до родичів, – каже Роман Костюк. – Багато тих, хто переїхали до США уже після повномасштабного вторгення, досягли певного рівня життя в Україні. Тож тут вони доволі швидко адаптуються, намагаються започаткувати власний бізнес. Відколи програма U4U на паузі, українці практично не приїжджали. А ті, хто приїхали пів року тому, уже всі мають роботу", – каже він.

Ставлення до українських біженців не змінилось, але американцям тепер не до них

Львів’янка Анна Муха, яка мешкає у Нью-Джерсі понад 15 років, каже у нинішній ситуації американці більше стурбовані власним добробутом, аніж долею мігрантів, зокрема біженців з України.

"У мене не так багато знайомих, які приїхали до США під час повномасштабного вторгнення. З приходом Трампа, увага американців зовсім на іншому – тарифи. У моєму колі, це тема номер один, бо від цих змін існування багатьох компаній під питанням, а відповідно, і робочих місць, – каже вона. – Ті американці, з якими я працюю, в захваті від українського президента. Їм соромно за те, як поводить себе американське керівництво. Водночас раніше український прапор був на кожному кроці. Тепер – рідкість… Одним словом, ніхто не знає, що буде завтра".

За словами Олени Бондарук, ставлення до мігрантів з України з приходом Трампа не змінилось, але американці тепер сконцентровані на своїх проблемах.

"Змінилися акценти загалом. Якщо раніше місцеве населення здебільшого жаліли й допомагали чим могли мігрантам, то тепер гасло дня – допоможи собі. А ще часто чути "brace for impact" - це такий сталий вираз, що використовують при трощах літаків. Щось на кшталт - підготуйтесь/згрупуйтесь для удару. Якщо вже громадяни не США знають, що саме їх чекає далі, то що ж казати за мігрантів?" - каже Олена.