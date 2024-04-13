У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки, їм було по 62 роки

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Що стало причиною смерті невідомо.

Лорі та Джордж народилися 18 вересня 1961 року. Вони мали частково зрощені черепи, спільні життєво важливі кровоносні судини та 30% головного мозку.

"Незважаючи на те що вони були з’єднані головою, близнюки багато в чому відрізнялися. Лорі була здоровою, але в Джорджа була розщелина хребта, і він не міг ходити. Він сидів на стільці типу інвалідного крісла, який Лорі штовхала", - йдеться у повідомленні.

Вони стали першими у світі одностатевими близнюками, які ідентифікували себе по-різному. У 2007 році Джордж визнав себе трансгендером й почав представлятися чоловіком.

Зазначається, що близнюки жили окремо у двокімнатній квартирі в Пенсільванії. У кожного з них була своя кімната - ночі проводили по черзі в кожній - і намагалися жити власним особистим життям, наскільки це було можливо.

На запитання, чи хотіли б вони розлучитися, Лорі та Джордж завжди відповідали: ні.

Близнюки спростували всі прогнози медиків, які говорили, що вони не доживуть до 30 років. У 2015 році вони стали найстарішими сіамськими близнюками в історії.