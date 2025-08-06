У США розбився медичний літак: 4 людини загинули
У США у вівторок, 5 серпня, розбився медичний транспортний літак, який летів за пацієнтом: унаслідок аварії загинули чотири людини
Про це інформує CNN.
Вказано, що аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом поблизу міста Чінле на території резервації Навахо-Нейшн в Арізоні.
Медичний транспортний літак моделі Beechcraft 300 прямував за пацієнтом до лікарні, коли сталася аварія. Загинули чотири людини.
"Слідчі Національної ради з безпеки на транспорті вже вирушили до місця події і, як очікується, прибудуть туди сьогодні ввечері. Після прибуття на місце слідчі почнуть документувати місце події та оглядати літак. Потім літак буде доставлений до безпечного місця для подальшої оцінки", - розповіла речниця Нацради з безпеки на транспорті.
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