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У США винесли вирок хакеру з Росії за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
11:37
Світ тюрма

Ілля Ліхтенштейн, який має громадянство Росії і США, засуджений до п'яти років в'язниці в США за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти

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Про це пише російська служба BBC.

Ліхтенштейн визнав себе винним минулого року у справі про злом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році та крадіжці майже 120 тис. біткоїнів.

На той момент сума вкраденого оцінювалася в $71 млн, проте потім, з урахуванням різкого подорожчання біткоїну, зросла до $4,5 млрд. За поточним курсом це понад $10 млрд.

За словами заступника генерального прокурора США Лізи Монако, вилучені у рамках цієї справи активи стали найбільшою конфіскацією в історії американського Мін'юсту.

"Важливо дати зрозуміти, що такі злочини не можна чинити безкарно, що вони можуть призвести до наслідків", — сказала окружний суддя Коллін Коллар-Котеллі.

Ліхтенштейн, який перебуває у в'язниці з моменту свого арешту в лютому 2022 року, висловив каяття у скоєному. Він також сказав, що після відбуття покарання сподівається застосувати свої навички у боротьбі з кіберзлочинністю.

Разом з Ліхтенштейном було заарештовано його дружину Хезер Морган, яка минулого року визнала себе винною за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей. Вирок їй має бути ухвалено 18 листопада.

Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн використовував передові інструменти хакерів для злому біржі Bitfinex. Разом із дружиною він "використав безліч складних методів відмивання" цих грошей, йдеться у заяві Міністерства юстиції США, зокрема, використання фіктивних осіб, переведення коштів у різні криптовалюти та купівлю золота.

Ліхтенштейн, який народився в Росії і виріс у США, зустрічався з кур'єрами під час сімейних поїздок і переводив відмиті гроші на батьківщину, стверджують прокурори. Частина виведених коштів була витрачена на різні покупки, наприклад, на подарункову картку магазину Walmart на суму $500. Покупки з цієї карти багато в чому допомогли вийти на слід злочинців, йшлося в судових документах.

Подружжя жило в районі Уолл-стріт на Манхеттені. Дружина Хезер Морган співпрацювала з журналом Forbes і читала реп, в одній із пісень називаючи себе "крокодилом Уолл-стріт". Пісні та відеокліпи Морган завірусилися у соцмережах після її арешту.

  • Біткойн вперше перетнув позначку 80 тисяч доларів. Цей стрибок, на думку аналітиків, пов'язаний з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США та очікуванням більш сприятливого регулювання криптовалютного ринку.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Росія
криптовалюта
США
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