У Тель-Авіві тривають антивоєнні мітинги: між протестувальниками та поліцією розпочались сутички

Про це інформує EuroNews.

Як стверджують у виданні, протестувальники обурені тим, що багато заручників, які наразі перебувають у Газі, все ще утримуються в полоні, а деякі з них вважаються загиблими.

Під час демонстрації правоохоронці штовхали та намагалися вивести протестувальників.

На акції протесту також було запалено багаття.

Невідомо, скільки заручників досі живі, хоча, за оцінками уряду, їх близько 80, а ще близько 40 вважаються загиблими.

За даними Haaretz, десятки тисяч людей протестували проти коаліції Нетаньяху і за угоду, яка б звільнила заручників й у кількох інших містах Ізраїлю, включаючи Єрусалим, Кесарію, Хайфу і Беер-Шеву.