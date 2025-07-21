У Тибеті розпочали будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції

Про це пише Reuters.

Комплекс із п’яти каскадних ГЕС буде зведений на річці Ярлунг Цангпо — у місці з різким перепадом висоти понад 2 тисячі метрів на ділянці всього 50 кілометрів.

Потужність гідроспоруди, за оцінками китайської влади, дозволить генерувати до 300 млрд кіловат-годин електроенергії на рік. Проєкт планують завершити у 2030-х роках.

Початок будівництва викликав значне занепокоєння з боку Індії та Бангладеш, які побоюються можливого впливу дамби на мільйони людей, що проживають нижче за течією річки.

Натомість у Пекіні заявили, що ГЕС допоможе забезпечити енергією не лише Тибет, а й інші регіони країни, при цьому — без значного впливу на екосистему чи водопостачання для країн.

Лі Цян назвав майбутню греблю "проєктом століття" і підкреслив, що будівництво має вестися з дотриманням екологічних стандартів, щоб уникнути шкоди для довкілля.