У Тибеті розпочали будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про початок будівництва в Тибеті найбільшої у світі гідроелектростанції, її вартість сягне 170 млрд доларів
Про це пише Reuters.
Комплекс із п’яти каскадних ГЕС буде зведений на річці Ярлунг Цангпо — у місці з різким перепадом висоти понад 2 тисячі метрів на ділянці всього 50 кілометрів.
Потужність гідроспоруди, за оцінками китайської влади, дозволить генерувати до 300 млрд кіловат-годин електроенергії на рік. Проєкт планують завершити у 2030-х роках.
Початок будівництва викликав значне занепокоєння з боку Індії та Бангладеш, які побоюються можливого впливу дамби на мільйони людей, що проживають нижче за течією річки.
Натомість у Пекіні заявили, що ГЕС допоможе забезпечити енергією не лише Тибет, а й інші регіони країни, при цьому — без значного впливу на екосистему чи водопостачання для країн.
Лі Цян назвав майбутню греблю "проєктом століття" і підкреслив, що будівництво має вестися з дотриманням екологічних стандартів, щоб уникнути шкоди для довкілля.
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