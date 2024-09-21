У Тихому океані розпочалися військові навчання Росії та Китаю

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини.

Зокрема, у навчаннях беруть участь російські кораблі "Адмірал Пантелєєв" і "Адмірал Трибуц", малі протичовнові кораблі МПК-82 і МПК-107 та малий ракетний корабель "Смерч".

З китайської армії до навчань залучили есмінці "Сінін" і "Усі", фрегат "Лінь І" та корабель комплексного постачання "Тайху".

Протягом першого тижня тренувань військові пропрацьовуватимуть напади умовного противника з повітря і води, спільне маневрування та оборону під час стоянки на незахищеному рейді в Японському морі.

"З цією метою екіпажі кораблів виконають артилерійські стрільби, бойові вправи з застосуванням протиповітряного та протичовнового озброєння", - розповіло РІА Новини в міністерстві оборони РФ.