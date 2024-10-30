У центрі Осло трамвай злетів із рейок і в’їхав у магазин: постраждали 4 людини

Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

За даними поліції, четверо людей, серед яких водій трамвая, отримали легкі травми. Усіх доправили до медзакладу.

Трамвай витягували протягом двох годин, також перекрили рух на цій ділянці та доступ до будівлі, в яку врізався транспорт, адже поліція не знала напевне, чи будинок не зазнав критичних ушкоджень і не впаде.

Причини аварії поки не відомі. Поліція Осло відкрила справу, водія нині вважають підозрюваним.

За словами керівника розслідування інциденту в поліції Осло Андерса Рьоннінга, екстрені служби швидко прибули на місце події. У трамваї було багато людей, вони евакуювалися самостійно.