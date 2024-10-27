У Мексиці автобус зіткнувся із причепом, що від'єднався від вантажівки: загинули 24 людини
У центральній Мексиці після зіткнення із причепом, який від'єднався від вантажівки, що перевозила кукурудзу, перекинувся автобус. Внаслідок інциденту загинули 24 людини, ще п’ять отримали поранення
Про це повідомляє AP.
Аварія сталася опівночі в п'ятницю, коли автобус виїжджав з міста Тепік у західному мексиканському штаті Наяріт до Сьюдад-Хуареса.
Координатор Національної гвардії в Сакатекасі Хуан Манрікес Морено повідомив, що причіп вантажівки від'єднався на шосе. Пасажирський автобус зіткнувся із причепом і перекинувся на правий бік.
Генеральний секретар уряду в окрузі Родріго Рейес Мугерса повідомив, що через аварію тимчасово закрили шосе і поставили охорону. Влада заявила, що незабаром оприлюднить імена поранених, щоб родини могли знайти їх.
Наразі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні в Сакатекасі.
- У вівторок, 22 серпня, у центральній частині Мексики зіштовхнулися автобус і вантажівка. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 36 отримали поранення.
- Актуальне
- Важливе