У Мексиці автобус зіткнувся із причепом, що від'єднався від вантажівки: загинули 24 людини

Про це повідомляє AP.

Аварія сталася опівночі в п'ятницю, коли автобус виїжджав з міста Тепік у західному мексиканському штаті Наяріт до Сьюдад-Хуареса.

Координатор Національної гвардії в Сакатекасі Хуан Манрікес Морено повідомив, що причіп вантажівки від'єднався на шосе. Пасажирський автобус зіткнувся із причепом і перекинувся на правий бік.

Генеральний секретар уряду в окрузі Родріго Рейес Мугерса повідомив, що через аварію тимчасово закрили шосе і поставили охорону. Влада заявила, що незабаром оприлюднить імена поранених, щоб родини могли знайти їх.

Наразі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні в Сакатекасі.