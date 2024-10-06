У Тунісі розпочалися президентські вибори

Про це повідомляє Al Jazeera.

Виборчі дільниці у містах Тунісу відкрились о 08:00, а закриються за місцевим регламентом о 18:00. Як поінформувала виборча комісія, попередні результати мають бути оголошені не пізніше середи, 9 жовтня, але можуть бути відомі й раніше.

Очікується, що в голосуванні візьмуть участь близько 9,7 млн виборців.

Натомість видання зазначає, що майже повна впевненість у перемозі чинного президента Каїса Саїда, який балотується на другий термін, ув'язнення кількох опозиційних кандидатів та економічний спад у північноафриканській країні призвели до того, що виборці не бажають іти на виборчі дільниці.

Напередодні голосування не відбулося жодних передвиборчих мітингів чи публічних дебатів, а майже всі агітаційні матеріали в місті містили зображення Саїда.

Після того, як Саїд узяв під контроль уряд у 2021 році та розпустив парламент, обраний у 2019 році, в Тунісі почалися репресії проти інакодумців. Багато критиків його політики з різних політичних сил опинилися за ґратами.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, в Тунісі понад 170 людей утримуються під вартою з політичних причин.