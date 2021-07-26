В Тунісі після відставки уряду поліція захопила офіс Аль-Джазіри
26 липня після відставки президентом Каїсом Саїдом прем'єр-міністра та спікера парламенту на тлі протестів через провал боротьби з коронавірусом до офісу журналістів Аль-Джазіри зайшли поліцейські в цивільному одязі та змусили всіх працівників залишити будівлю
Про це розповідає Аль-Джазіра.
Поліція Тунісу захопила офіс головного арабомовного видання Аль-Джазіри в столиці Тунісу. Весь персонал змусили залишити будівлю, після того, як президент Каїс Саїд розпустив уряд. Зазначимо, опозиція назвала дії президента Тунісу державним переворотом.
Щонайменше 20 офіцерів поліції у цивільному одязі увійшли до офісу в понеділок, повідомили журналісти "Аль-Джазіри" в Тунісі, сказавши, що офіцери не мали ордерів.
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"Ми не отримували жодного попереднього повідомлення про виселення нашого офісу силами безпеки", - сказав Лотфі Хаджі, керівник бюро "Аль-Джазіри" в Тунісі.
Сили безпеки, які брали участь у рейді, заявили, що виконують вказівки судової влади країни, і попросили всіх журналістів піти.
Журналісти заявили, що силовики наказали їм вимкнути телефони, і їх не пустили назад до будівлі для отримання своїх особистих речей.
Силовики вилучили обладнання журналістів.
"Репортери без кордонів" заявили, що "засуджують штурм офісу Аль-Джазіри в Тунісі та залучення засобів масової інформації у політичні конфлікти.
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