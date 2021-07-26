Президент Тунісу розпустив уряд: його опоненти кажуть, що це державний переворот

Про це пише Reuters.



Туніський лідер Каїс Саїд відправив у відставку прем'єра Хімама Машиші і позбавив імунітету депутатів парламенту. Спікер парламенту у відповідь заявив про "переворот" і закликав жителів Тунісу до протестів.



Саїд оголосив про припинення діяльності Асамблеї народних представників - однопалатного парламенту країни - на 30 днів. Туніський лідер заявив у неділю, 25 липня, що з депутатів знято імунітет, і пригрозив у разі опору задіяти збройні сили.



Оголошення було зроблено після термінової наради Саїда в президентському палаці в Карфагені з представниками служб безпеки та військовими. Відповіддю на заяву президента стали гудки автомобілів на вулиці, повідомило агентство AFP.



Голова парламенту Тунісу назвав дії президента "переворотом".



Президент Саїд уточнив, що сам займеться справами уряду за сприяння нового глави кабміну. Голова парламенту, лідер правлячої партії "Ан-Нахда" ( "Відродження") Рашид Ганнуші розцінив дії президента як "переворот, спрямований проти революції і конституції". Надходять попередні повідомлення про закриття кордонів і аеропортів.



Ганнуші рано вранці 26 липня закликав жителів Тунісу вийти на вулиці, щоб покласти край цьому "перевороту". У відеоролику, розміщеному партією "Ан-Нахда", політик сказав, що люди повинні піти мітингувати - як під час протестів 14 січня 2011 року.



Як передало агентство Reuters з посиланням на двох свідків, через кілька годин після оголошення президента армійські транспортні засоби оточили будівлю парламенту, в той час як люди поруч раділи і співали національний гімн. Тим часом туніські військові зупинили Ганнуші на вході в будівлю законодавчого органу, повідомило Reuters з посиланням на очевидця.



Відставці прем'єра Тунісу передували протести. Раніше 25 липня тисячі протестуючих вийшли на вулиці великих міст Тунісу. Вони виступали проти політики правлячої партії, вимагали розпуску парламенту, зміни політичного режиму, а також притягнення до відповідальності тих, хто, на їхню думку, винен у провалах в боротьбі з пандемією COVID-19.

