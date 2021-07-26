Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Президент Тунісу розпустив уряд: його опоненти кажуть, що це державний переворот

Президент Тунісу розпустив уряд: його опоненти кажуть, що це державний переворот

26 липня, 2021 понедiлок
11:12
Світ Каїс Саїд

Президент Тунісу оголосив про припинення роботи парламенту на 30 днів, звільнив спікера та прем'єр-міністра країни

Про це пише Reuters.

Туніський лідер Каїс Саїд відправив у відставку прем'єра Хімама Машиші і позбавив імунітету депутатів парламенту. Спікер парламенту у відповідь заявив про "переворот" і закликав жителів Тунісу до протестів.

Саїд оголосив про припинення діяльності Асамблеї народних представників - однопалатного парламенту країни - на 30 днів. Туніський лідер заявив у неділю, 25 липня, що з депутатів знято імунітет, і пригрозив у разі опору задіяти збройні сили.

Оголошення було зроблено після термінової наради Саїда в президентському палаці в Карфагені з представниками служб безпеки та військовими. Відповіддю на заяву президента стали гудки автомобілів на вулиці, повідомило агентство AFP.

Голова парламенту Тунісу назвав дії президента "переворотом".

Президент Саїд уточнив, що сам займеться справами уряду за сприяння нового глави кабміну. Голова парламенту, лідер правлячої партії "Ан-Нахда" ( "Відродження") Рашид Ганнуші розцінив дії президента як "переворот, спрямований проти революції і конституції". Надходять попередні повідомлення про закриття кордонів і аеропортів.

Ганнуші рано вранці 26 липня закликав жителів Тунісу вийти на вулиці, щоб покласти край цьому "перевороту". У відеоролику, розміщеному партією "Ан-Нахда", політик сказав, що люди повинні піти мітингувати - як під час протестів 14 січня 2011 року.

Як передало агентство Reuters з посиланням на двох свідків, через кілька годин після оголошення президента армійські транспортні засоби оточили будівлю парламенту, в той час як люди поруч раділи і співали національний гімн. Тим часом туніські військові зупинили Ганнуші на вході в будівлю законодавчого органу, повідомило Reuters з посиланням на очевидця.

Відставці прем'єра Тунісу передували протести. Раніше 25 липня тисячі протестуючих вийшли на вулиці великих міст Тунісу. Вони виступали проти політики правлячої партії, вимагали розпуску парламенту, зміни політичного режиму, а також притягнення до відповідальності тих, хто, на їхню думку, винен у провалах в боротьбі з пандемією COVID-19.
 




Туніс
державний переворот
Читайте також:
Ігор Рейзлін
25 липня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
24 липня, 2021 субота
Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький
25 липня, 2021 неділя
За самосуд над викладачкою переслідують ветерана АТО-ООС, що отримав на війні інвалідність
Київ
+19
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.13
  • EUR
    Купівля 31.63
    Продаж 32.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
26 липня
13:33
ФГВФО
Гарантована сума банківських вкладів цьогоріч може зрости до 400 тис. грн, - Фонд гарантування
13:29
Артем Довбик
Турецький клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
13:25
ООС
Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані
13:21
В Китаї велетенська піщана буря з пустелі Гобі вкрила місто Дуньхуан.ВІДЕО
13:12
Володимир Буряк
Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова: 5 фракцій міськради ігнорують сесії
12:58
СБУ блокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів
12:57
На Сардинії через лісові пожежі евакуювали 1,5 тис. людей
12:57
Нацрада
"Не підготувалися за 2 роки": Нацрада розкритикувала виконання каналами мовного закону і поклала відповідальність за моніторинг на Кременя
12:48
посольство США
США розглядають на посаду посла в Україні 2 кандидатури, - ЗМІ
12:42
Завод "Антонов"
Завод "Антонов" планує збирати літаки у Канаді для міжнародних ринків
12:35
суд
На Рівненщині неповнолітнього засудили до 7 років в’язниці за жорстоке вбивство бабусі
12:24
Афганістан
Майже половина жертв - жінки та діти: ООН заявляє про рекордні втрати серед цивільного населення Афганістану
12:09
Pfizer вакцина
У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer
12:08
У чотирьох регіонах запрацювали камери фіксації порушень ПДР
12:04
Через рясні дощі у Лондоні затопило метро
12:02
Фернандо Торрес
Знаменитий футболіст Торрес розпочав тренерську кар'єру
11:57
Шаман Габишев
Шамана Габишева, який ішов "виганяти Путіна", знову запроторили до лікарні
11:52
ВО "Київський радіозавод"
Столична прокуратура повернула державі 13 приміщень "Київського радіозаводу"
11:50
Дія City
До яких наслідків призведе запровадження Дія City. Експертне опитування
11:49
Привласнили майже 5 млн грн: на Вінниччині правоохоронці викрили посадовців санаторію
11:44
Белавіа
Рейс із Мінська до Анталії полетів у Москву через "позаштатну ситуацію" на борту
11:41
Slavik
Модний паризький бренд вкрав ідеї одягу у львівського фотографа
11:37
Хабар
Хабар заступнику голови Харківської облради: суд заарештував адвоката-пособника, застава понад 700 тис. грн
11:33
Створювали фейки для РФ: СБУ ліквідувала потужну ботоферму
11:32
Біткоїн за добу зріс на 12% через Twitter і Amazon
11:23
Еліна Світоліна
Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді-2020
11:13
Гюндуз Мамедов
Заступник генпрокурора Мамедов йде з органів, - адвокати
10:54
Фонд держмайна
Фонд держмайна запустив сайт з оренди державної нерухомості
10:52
поліцейський
Приставив юнаку до голови пістолет і спустив гачок: поліцейського з Житомирщини судитимуть за катування, його напарника - за те, що "нічого не бачив"
10:43
Cестри Кіченок
Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2020
10:37
Виробник бойових дронів Bayraktar заявив про намір спорядити українськими двигунами всі моделі безпілотників
10:36
сигарета
Директор тютюнової компанії Philip Morris заявив, що сигарети необхідно заборонити
10:27
У Норвегії зафіксували падіння метеориту. ВІДЕО
10:18
Олексій Середа і Олег Сербін
Олімпіада-2020: українці посіли шосте місце в синхронних стрибках у воду
10:04
COVID
На Олімпіаді зафіксували 148 випадків COVID-19
10:02
аеропорт маска
Португалія відкрилася для українських туристів
09:55
Paseo del Prado
ЮНЕСКО розширила список об'єктів світової спадщини
09:39
Віктор Коваленко
"Аталанта" знайшла новий клуб для футболіста збірної України
09:38
AstraZeneca
25 липня в Україні вакцинували від COVID-19 майже 50 тис. людей
09:33
Офіційний курс: ціна долара знизилась на початку тижня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV