У Туреччині арештували сімох людей за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці
Правоохоронці Туреччини заарештували сімох людей за підозрою в передачі інформації ізраїльській розвідувальній службі Моссад
Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.
У виданні зазначили, що арешти відбулися після спільного рейду поліції та співробітників турецької розвідувальної служби MIT у Стамбулі та західному місті Ізмір.
Ердоган попередив Ізраїль про "серйозні наслідки", у разі переслідування членів ХАМАСу на території Туреччини, яка на відміну від більшості західних країн і деяких арабських держав не класифікує ХАМАС як терористичну організацію.
Анкара ще не зробила офіційної заяви з приводу п'ятничних арештів. Однак ЗМІ через неназваних чиновників повідомляють, що МІТ виявив, що Моссад використовував приватних детективів для спостереження, фотографування і відстеження підозрюваних членів ХАМАСу.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган втягнутий у все більш запеклу словесну війну з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.
Він назвав дії Нетаньягу в Газі "геноцидом", а минулого місяця порівняв його з Гітлером.
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У п'ятницю, 5 січня, турецький суд офіційно заарештував 15 і депортував ще 8 людей, підозрюваних у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад" і в нападах на палестинців, які проживають у Туреччині.
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