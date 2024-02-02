У Туреччині арештували сімох людей за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці

Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.

У виданні зазначили, що арешти відбулися після спільного рейду поліції та співробітників турецької розвідувальної служби MIT у Стамбулі та західному місті Ізмір.

Ердоган попередив Ізраїль про "серйозні наслідки", у разі переслідування членів ХАМАСу на території Туреччини, яка на відміну від більшості західних країн і деяких арабських держав не класифікує ХАМАС як терористичну організацію.

Анкара ще не зробила офіційної заяви з приводу п'ятничних арештів. Однак ЗМІ через неназваних чиновників повідомляють, що МІТ виявив, що Моссад використовував приватних детективів для спостереження, фотографування і відстеження підозрюваних членів ХАМАСу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган втягнутий у все більш запеклу словесну війну з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Він назвав дії Нетаньягу в Газі "геноцидом", а минулого місяця порівняв його з Гітлером.