У Туреччині арештували 15 людей за підозрою у співпраці з розвідкою Ізраїлю, 8 депортували

Про це повідомляє Reuters.

Турецька влада попередила Ізраїль про "серйозні наслідки", якщо він спробує полювати на членів бойового угруповання ХАМАС, які проживають за межами палестинських територій, в тому числі в Туреччині.

Туреччина, на відміну від більшості своїх західних союзників і деяких арабських країн, не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Поліція провела рейди у восьми провінціях, щоб затримати підозрюваних в рамках розслідування, проведеного розвідувальним агентством MIT і контртерористичним бюро стамбульської прокуратури.