У Туреччині арештували 15 людей за підозрою у співпраці з розвідкою Ізраїлю, 8 депортували
У п'ятницю, 5 січня, турецький суд офіційно заарештував 15 і депортував ще 8 людей, підозрюваних у зв'язках з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад" і в нападах на палестинців, які проживають у Туреччині
Про це повідомляє Reuters.
Турецька влада попередила Ізраїль про "серйозні наслідки", якщо він спробує полювати на членів бойового угруповання ХАМАС, які проживають за межами палестинських територій, в тому числі в Туреччині.
Туреччина, на відміну від більшості своїх західних союзників і деяких арабських країн, не вважає ХАМАС терористичною організацією.
Поліція провела рейди у восьми провінціях, щоб затримати підозрюваних в рамках розслідування, проведеного розвідувальним агентством MIT і контртерористичним бюро стамбульської прокуратури.
- У вівторок, 2 січня, турецька влада затримала 34 людей за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Моссад".
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