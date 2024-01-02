У Туреччині затримали 33 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського Моссаду
У вівторок, 2 січня, турецька влада затримала 33 людини за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки "Моссад"
Про це повідомляє турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на джерела в органах безпеки.
Підставою для арештів стало розслідування, проведене Бюро з розслідування тероризму та організованої злочинності прокуратури Стамбула, яке зосередилося на міжнародному шпигунстві.
За попередньою інформацією, підозрювані брали участь у таких видах діяльності, як розвідка, спостереження, напади та викрадення людей в інтересах Моссаду.
Одночасні рейди за 57 адресами у восьми провінціях призвели до затримання підозрюваних, наразі тривають пошукові операції щодо решти 13 підозрюваних.
- 15 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору", які захищають свої землі.
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