У Туреччині затримали 33 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського Моссаду

Про це повідомляє турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на джерела в органах безпеки.

Підставою для арештів стало розслідування, проведене Бюро з розслідування тероризму та організованої злочинності прокуратури Стамбула, яке зосередилося на міжнародному шпигунстві.

За попередньою інформацією, підозрювані брали участь у таких видах діяльності, як розвідка, спостереження, напади та викрадення людей в інтересах Моссаду.

Одночасні рейди за 57 адресами у восьми провінціях призвели до затримання підозрюваних, наразі тривають пошукові операції щодо решти 13 підозрюваних.