У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: загинула людина, є руйнування
У неділю, 10 серпня, в північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, а 29 отримали поранення. Зруйновано більше десятка будівель
Про це повідомляє AP.
Епіцентр землетрусу був у місті Сіндіргі, а поштовхи відчувалися приблизно за 200 кілометрів на північ, у Стамбулі.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікай повідомив журналістам, що літня жінка померла незабаром після того, як її витягли з-під завалів будівлі в Сіндіргі. З будівлі також врятували ще чотирьох людей. Ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані.
За словами Єрлікая, у регіоні обвалилися загалом 16 будівель, більшість з них були покинутими і непридатними для використання. Також обрушилися два мінарети мечетей.
Агентство з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини повідомило, що після землетрусу сталися кілька повторних поштовхів, зокрема один магнітудою 4,6, і закликало громадян не заходити до пошкоджених будівель.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган опублікував у соцмережі X заяву, в якій побажав усім постраждалим якнайшвидшого одужання.
"Передаю свої побажання одужання всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі, а також відчувався в наших регіональних провінціях. З першого моменту всі відповідні установи вжили заходів і вживають необхідних кроків. Ми також уважно стежимо за ходом робіт", - зазначив Ердоган.
- 23 квітня у деяких містах Туреччини зафіксували землетрус магнітудою 6,2. Особливо підземні поштовхи відчувалися у Стамбулі.
- Протягом 27 квітня у різних частинах Туреччини було зафіксовано чотири землетруси силою поштовхів від 3,6 бала.
