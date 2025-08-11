У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: загинула людина, є руйнування

Про це повідомляє AP.

Епіцентр землетрусу був у місті Сіндіргі, а поштовхи відчувалися приблизно за 200 кілометрів на північ, у Стамбулі.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікай повідомив журналістам, що літня жінка померла незабаром після того, як її витягли з-під завалів будівлі в Сіндіргі. З будівлі також врятували ще чотирьох людей. Ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані.

За словами Єрлікая, у регіоні обвалилися загалом 16 будівель, більшість з них були покинутими і непридатними для використання. Також обрушилися два мінарети мечетей.

WATCH: Victim saved after magnitude 6.1 earthquake collapses multiple buildings in Turkey. pic.twitter.com/eWELyPzArM — Fox News (@FoxNews) August 10, 2025

Агентство з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями Туреччини повідомило, що після землетрусу сталися кілька повторних поштовхів, зокрема один магнітудою 4,6, і закликало громадян не заходити до пошкоджених будівель.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган опублікував у соцмережі X заяву, в якій побажав усім постраждалим якнайшвидшого одужання.

"Передаю свої побажання одужання всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі, а також відчувався в наших регіональних провінціях. З першого моменту всі відповідні установи вжили заходів і вживають необхідних кроків. Ми також уважно стежимо за ходом робіт", - зазначив Ердоган.

Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2025