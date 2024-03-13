У Варшаві виділять €27 млн на будівництво бомбосховищ

Про це повідомляє Politico.

На реалізацію програми мерія виділить 117 млн злотих, тобто 27 млн євро. Нею передбачається будівництво бомбосховищ та реалізація інших заходів безпеки протягом наступних двох-трьох років.

Зазначається, що рішення ухвалили після того, як президент РФ Путін "хвалився, що він готовий до ядерної війни".

Програма передбачає оснащення бомбосховищ електрикою та водою. Мер Варшави також сказав, що частина плану полягає в тому, аби допомогти лікарням підготуватися до небезпеки та навчити громадян реагувати в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

За словами Тшасковського, бомбосховища є частиною стратегії Варшави на найближчі роки, щоб "зробити найбільш значні інвестиції, які дозволять нам підготуватися до будь-яких подій".

У Польщі проводився аудит бомбосховищ, результати якого показали, що менше 4% населення країни мають доступ до захисних приміщень у разі бомбардування. Також зазначається, що в укриттях, які є, відсутні основні норми, технічні характеристики та обладнання.

Серед місць у Варшаві, які пропонують використовувати як бомбосховища, - підземні паркінги та станції метро. Загалом 7 млн кв м. площі у столиці Польщі можуть бути перепрофільовані під укриття, сказав мер.