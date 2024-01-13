У Японії сталось виверження вулкана. Подробиці
У неділю, 14 січня, на південно-західному японському острові Суваносе сталось виверження вулкана
Про це повідомляє Kyodo News.
Виверження вулкана на горі Отаке сталось у ніч з 13 на 14 січня (за місцевим часом).
"Вулкан на південно-західному острові Японії вивергнувся в неділю. Закликаємо альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя", - йдеться у повідомленні.
За даними японського метеорологічного агентства, рівень небезпеки підвищено до трьох (прим. - з п'яти). Це означає, що люди не повинні наближатися до вулкана. Можливе викидання великих каменів у радіусі приблизно 2 км від кратера.
Повідомлень про постраждалих не надходило. Японський уряд створив офіс зв’язку для збору інформації.
Востаннє виверження на вулканічному острові Суваносе відбулося у 2007 році.
- У суботу, 13 січня, кількість жертв внаслідок потужного землетрусу, що стався у Японії 1 січня, збільшилася до 220. Ще 24 людини вважаються зниклими безвісти
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе