У Японії сталось виверження вулкана. Подробиці

Про це повідомляє Kyodo News.

Виверження вулкана на горі Отаке сталось у ніч з 13 на 14 січня (за місцевим часом).

"Вулкан на південно-західному острові Японії вивергнувся в неділю. Закликаємо альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя", - йдеться у повідомленні.

За даними японського метеорологічного агентства, рівень небезпеки підвищено до трьох (прим. - з п'яти). Це означає, що люди не повинні наближатися до вулкана. Можливе викидання великих каменів у радіусі приблизно 2 км від кратера.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Японський уряд створив офіс зв’язку для збору інформації.

Востаннє виверження на вулканічному острові Суваносе відбулося у 2007 році.