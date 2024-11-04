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У Японії знову зупинили ядерний реактор, який перезапустили вперше за 13 років

Марія Науменко
4 листопада, 2024 понедiлок
08:21
Світ Японія

У понеділок, 4 листопада, у Японії знову зупинили японський ядерний реактор, який запустили минулого тижня вперше за понад 13 років після того, як він пережив потужний землетрус і цунамі 2011 року

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Всього через п'ять днів після перезапуску, реактор №2 на атомній електростанції Онагава на північному сході Японії був знову виведений з експлуатації. 

Оператор станції, компанія Tohoku Electric Power Co., повідомив про виявлення несправності в пристрої, що відповідає за збір даних про нейтронний потік всередині реактора. 

Реактор №2, який був відновлений 29 жовтня вперше з 2011 року після Великої Східно-Японської катастрофи, працював у стандартному режимі до зупинки. 

За даними Tohoku Electric, викидів радіації не зафіксовано. Компанія зазначила, що зупинка була проведена для додаткової перевірки обладнання та усунення потенційних ризиків, враховуючи стурбованість громадськості.

Перезапуск реактора №2 на АЕС Онагава був частиною урядової програми з відновлення ядерної енергетики в Японії для забезпечення енергетичної безпеки та досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

  • 22 жовтня стало відомо, що США ведуть переговори з кількома країнами Південно-Східної Азії про розгортання малих модульних ядерних реакторів (ММЯР) на тлі зростання глобального інтересу до низьковуглецевих джерел енергії.
Теги:
Новини
Японія
землетрус
ядерна програма
ядерна безпека
цунамі
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