США ведуть переговори з країнами Південно-Східної Азії про розгортання малих ядерних реакторів

Про це інформує Bloomberg.

Як зазначив Ендрю Лайт, помічник міністра енергетики США з міжнародних справ під час Міжнародного енергетичного тижня в Сінгапурі, американські високопосадовці вже обговорили це питання зі своїми колегами з Філіппін, Сінгапуру та Таїланду.

За його словами, США можуть "забезпечити дискусію між урядами щодо поточного набору" малих модульних реакторів.

У виданні зазначили, що Південно-Східна Азія, де проживають понад пів мільярда людей, розглядає ядерну енергетику як спосіб задовольнити потреби в енергії, а також зменшити залежність від викопних видів палива.

Філіппіни, зокрема, планують запустити свою першу АЕС до 2032 року. В'єтнам та Індонезія також вивчають потенціал використання ядерної енергетики.

ММЯР відрізняються від традиційних реакторів меншими розмірами та спрощеним процесом будівництва. Їх можна виготовляти на заводах, транспортувати та збирати на місці, що значно скорочує терміни та витрати на будівництво. Хоча комерційне використання ММЯР ще не розпочато, кілька американських компаній активно розробляють цю технологію.

Лайт зазначив, що він провів переговори з офіційними особами в Сінгапурі, який розглядає можливість будівництва модульного реактора. Крім того, за його словами, він зустрівся з колегами з Таїланду, який перебуває в процесі поновлення угоди зі США про обмін невійськовим ядерним обладнанням.