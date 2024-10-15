Google підписав угоду про використання невеликих ядерних реакторів для центрів обробки даних з ШІ

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, запуск першого реактора заплановано вже у цьому десятилітті, а до 2035 року Google планує запустити ще кілька.

За словами Майкла Террелла, старшого директора Google з питань енергетики та клімату, це рішення має на меті забезпечити чисте та надійне джерело енергії для потреб ШІ.

"Ця угода допомагає прискорити впровадження нової технології для чистого і надійного задоволення енергетичних потреб і розкрити весь потенціал ШІ для кожного", - наголосив він.

За словами виконавчого директора Kairos Джеффа Олсона, угода з Google "важлива для прискорення комерціалізації передової ядерної енергетики шляхом демонстрації технічної та ринкової життєздатності рішення, що має вирішальне значення для декарбонізації електромереж".

У виданні підкреслили, що ці плани ще потребують схвалення Комісії з ядерного регулювання США, а також місцевих органів влади, перш ніж їх буде дозволено реалізовувати.