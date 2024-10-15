Google підписав угоду про використання невеликих ядерних реакторів для центрів обробки даних з ШІ
Компанія Google уклала угоду з енергетичною компанією Kairos Power про використання малих модульних ядерних реакторів (MMR) для забезпечення енергопостачання своїх центрів обробки даних, що працюють на штучному інтелекті
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням, запуск першого реактора заплановано вже у цьому десятилітті, а до 2035 року Google планує запустити ще кілька.
За словами Майкла Террелла, старшого директора Google з питань енергетики та клімату, це рішення має на меті забезпечити чисте та надійне джерело енергії для потреб ШІ.
"Ця угода допомагає прискорити впровадження нової технології для чистого і надійного задоволення енергетичних потреб і розкрити весь потенціал ШІ для кожного", - наголосив він.
За словами виконавчого директора Kairos Джеффа Олсона, угода з Google "важлива для прискорення комерціалізації передової ядерної енергетики шляхом демонстрації технічної та ринкової життєздатності рішення, що має вирішальне значення для декарбонізації електромереж".
У виданні підкреслили, що ці плани ще потребують схвалення Комісії з ядерного регулювання США, а також місцевих органів влади, перш ніж їх буде дозволено реалізовувати.
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13 серпня компанія Google представила лінійку нових смартфонів Pixel, яка характеризується поглибленою інтеграцією технології штучного інтелекту.
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