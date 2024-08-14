Google представила лінійку смартфонів Pixel з інтеграцією технології штучного інтелекту
У вівторок, 13 серпня, компанія Google представила лінійку нових смартфонів Pixel, яка характеризується поглибленою інтеграцією технології штучного інтелекту
Про це повідомляє Reuters.
Компанія прагне впровадити ШІ не тільки в програмне забезпечення, але й в апаратне, роблячи акцент на практичній користі.
Оновлення стосуються, зокрема, функції, яка дозволяє користувачам шукати інформацію, збережену на знімках екрана.
Крім того, користувачі тепер можуть використовувати Gemini, чат-бота від Google, як накладку на інший додаток, щоб відповідати на запитання або генерувати контент.
"Було так багато обіцянок, так багато майбутніх рішень, і так мало реальної користі, коли мова йде про ШІ, тому сьогодні ми переходимо до реальності", - зазначив старший віцепрезидент Google з питань пристроїв і сервісів Рік Остерлох.
Зміни зачепили також традиційні дати презентації: раніше нові Pixel презентувалися восени, а цього року - влітку.
Pixel 9, базова модель з 6,3-дюймовим дисплеєм, продаватиметься за стартовою ціною 799 доларів, що на 100 доларів більше, ніж попередня модель. За словами представника компанії, поставки цієї моделі та 6,8-дюймового Pixel 9 Pro XL почнуться пізніше в серпні.
Pixel 9 Pro, який постачається з додатковими функціями, такими як покращена камера, та складаний Pixel 9 Pro Fold, буде доступний у вересні.
- Наприкінці червня Google повідомив про найбільше оновлення в історії сервісу перекладач: там з'являться 110 нових мов, серед яких буде кримськотатарська
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