У Зімбабве вирішили забити 200 слонів через дефіцит їжі для людей
Управління охорони дикої природи Зімбабве заявило про рішення вибракувати 200 слонів, через дефіцит їжі для людей, спричинений безпрецедентною посухою у країні
Про це пише The Guardian.
Як зазначили у Зімбабве, такий крок спрямований на боротьбу зі збільшенням популяції тварин.
За словами міністра навколишнього середовища, у країні більше слонів, ніж було потрібно. Тож він доручив управлінню парків і дикої природи африканської країни розпочати процес відбракування.
Зазначається, що на слонів полюватимуть у тих районах, де вони перетинаються з людьми. Далі влада хоче залучити жінок, щоб вони висушили м’ясо, упакували його, а потім передали в громади, які потребують їжі.
У Зімбабве проживає приблизно 100 тисяч слонів - це друга за чисельністю популяція у світі після Ботсвани. У найбільшому природному заповіднику Зімбабве Хванге живуть 65 тисяч тварин, а це в чотири рази перевищує його місткість.
Згідно з оцінками ООН близько 42% зімбабвійців живуть у бідності. Влада заявляє, що 6 мільйонів потребуватимуть продовольчої допомоги під час неврожайного сезону з листопада по березень.
The Guardian додає, що ідею з вибракуванням слонів критикують, тому що ці тварини - головне, що приваблює туристів. Директор некомерційної організації "Центр управління природними ресурсами" Фарай Магуву зазначив, що уряд повинен мати більш стійкі екологічні методи боротьби з посухою, які не впливатимуть на туризм.
- Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через швидке поширення мавпячої віспи в африканських країнах.
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