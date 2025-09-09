Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що удар російської армії по будівлі Кабінету Міністрів демонструє, що Росія не хоче миру
Про це вона сказала у Європарламенті на відкритті дебатів щодо України, передає Укрінформ.
"У неділю Росія вперше завдала удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Прямий напад на уряд України. Звичайно, він не був випадковим. Це було послання: Росія не хоче миру, Росія боїться європейських прагнень України та відкидає демократію", - заявила Кос.
Вона вважає, що ЄС має показати рішучу та єдину відповідь, адже Україна попри війну демонструє значний прогрес у реформах, зокрема в енергетичній та безпековій сферах. Кос наголосила, що вступ України до ЄС є "найпотужнішою гарантією безпеки".
Єврокомісарка розповіла, що найближчими тижнями ЄС зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною, тож вона закликала Європейську раду без зволікань ухвалити рішення про відкриття першого з них.
"Кожен крок вперед ще міцніше закріплює Україну в нашому спільному європейському домі. Це також сигнал для Москви: європейська доля України незворотна", - підкреслила Кос.
- Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а балістична ракета "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг.
