Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос

Про це вона сказала у Європарламенті на відкритті дебатів щодо України, передає Укрінформ.

"У неділю Росія вперше завдала удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Прямий напад на уряд України. Звичайно, він не був випадковим. Це було послання: Росія не хоче миру, Росія боїться європейських прагнень України та відкидає демократію", - заявила Кос.

Вона вважає, що ЄС має показати рішучу та єдину відповідь, адже Україна попри війну демонструє значний прогрес у реформах, зокрема в енергетичній та безпековій сферах. Кос наголосила, що вступ України до ЄС є "найпотужнішою гарантією безпеки".

Єврокомісарка розповіла, що найближчими тижнями ЄС зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною, тож вона закликала Європейську раду без зволікань ухвалити рішення про відкриття першого з них.

"Кожен крок вперед ще міцніше закріплює Україну в нашому спільному європейському домі. Це також сигнал для Москви: європейська доля України незворотна", - підкреслила Кос.