Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а "Іскандер". Посол Євросоюзу показала залишки ракети
Оновлено

У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а "Іскандер". Посол Євросоюзу показала залишки ракети

Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
16:18
Війна з Росією

Під час російської атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів влучив не "шахед", а крилата ракета ОТРК "Іскандер", бойова частина якої має вагу 450 кг

Зміст

Знімками поділилась посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова у facebook.

Разом з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, міністрами Андрієм Сибігою та Ігорем Клименком вона відвідала Кабінет міністрів.

фото: facebook / Катаріна Матернова

 

"У повітрі все ще висів густий запах диму. Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Ракета "Іскандер", яка влучила в Кабінет міністрів, була спрямована прямо туди — у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер". Найстрашнішим для мене було піднятися на похилий дах. Але діра, що залишилася від прямого влучання, була там. Тільки завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не перетворилася на руїни", - написала Матернова.


фото: facebook / Катаріна Матернова

фото: facebook / Катаріна Матернова

 

Вона відзначила, що завдяки швидким діям українських рятувальних служб, яких посол назвала справжніми героями, вогонь було локалізовано на трьох поверхах, перш ніж він поглинув решту будівлі.

фото: facebook / Катаріна Матернова

 

"Путін навмисно атакує життєво важливі артерії країни – її уряд, її енергетику, її народ. Це час для єднання. Це час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на Росію та дати Україні те, що їй потрібно для захисту свого неба. Будь-що менше лише підштовхне вбивчу серію кремля", - додала посол Євросоюзу.

фото: facebook / Катаріна Матернова

 

 

Раніше Defense Express повідомив, що під час масштабної комбінованої далекобійної атаки Росії, що відбулась у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України, влучив не дрон типу "шахед", а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Її бойова частина не вибухнула.

Таких висновків експерти дійшли за результатами аналізу уламків, уточнює Defense Express з посиланням на власні джерела.

Пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була спричинена займанням палива з баків ракети.

Крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Іскандер", разом із 9М728, 9М729. Здебільшого вони позначаються просто як "Іскандер-К", або Р-500. Як вважається, 9М727 є варіацією 3М-14 "Калібр" для наземного пуску.

Вона активно використовується ворогом для ударів по українських містах. Один з найбільш відомих епізодів з її використанням — удар по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.

"Як в абсолютні більшості всіх інших зразків російського озброєння у цій ракеті також активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку, які виробляються у Китаї. Зазначимо, що у випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, а її маса складає близько 450 кг, наслідки цього удару були б значно більшими", - наголосили в Defense Express.

Відповідно до звіту командування Повітряних сил ворог використав у цій атаці 9 крилатих ракет з ОТРК "Іскандер", з яких чотири вдалось збити. Разом з ними ворог випустив 810 дронів різних типів, з яких вдалось знешкодити та збити 747. 4 балістичні ракети не були збиті.

  • У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою - є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
ракетний удар
крилата ракета
Більше новин
