Росія ввечері 6 вересня атакує Україну дронами: у Запоріжжі постраждала жінка, у Києві спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили.

Атака на Запоріжжя

О 19:35 голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті зафіксували влучання. Внаслідок ударів БПЛА зайнялися пожежі.

О 19:43 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

"Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БПЛА. У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила", - написав Федоров о 19:50.

Згодом зʼявилася інформація, що внаслідок ударів дронами постраждала жінка. У неї осколкове поранення голови, наразі постраждалій надається медична допомога.

О 20:15 голова ОВА повідомив, що у місті пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки. У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

"Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт - зокрема закриватимуть вікна у житлових будинках, аби захистити людей і їхні помешкання", - додав він.

Робота ППО у Києві

"Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях", - поінформував начальник КМВА Тимур Ткаченко о 19:44.

О 19:50 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

Рух дронів

О 18:16 групу ворожих БПЛА зафіксували на півночі Чернігівщини курсом на Київщину. Також ударні безпілотники помітили на півночі Київщини, курс західний.

Станом на 19:09 дрони рухались:

Київ - в районі Броварів в напрямку міста.

На Сумщині курсом на Чернігівщину.

На Чернігівщині в напрямку Київщини.

Група на Київщині курсом на Житомирщину.

Група на Запоріжжі, курс на північ.

Група в акваторії Чорного моря, курс на Херсонщину.

Станом на 20:11 БПЛА фіксували:

На Сумщині курсом на Чернігівщину.

На Чернігівщині в напрямку Київщини.

На півночі Київщини курсом на Житомирщину.

На Житомирщині, курс на південь.

Група на Харківщині, курс західний.

Новина доповнюватиметься...