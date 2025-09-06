Росія ввечері 6 вересня атакує Україну дронами: у Запоріжжі постраждала жінка, у Києві спрацювала ППО
У суботу ввечері, 6 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака на Запоріжжя
О 19:35 голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті зафіксували влучання. Внаслідок ударів БПЛА зайнялися пожежі.
О 19:43 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.
"Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БПЛА. У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила", - написав Федоров о 19:50.
Згодом зʼявилася інформація, що внаслідок ударів дронами постраждала жінка. У неї осколкове поранення голови, наразі постраждалій надається медична допомога.
О 20:15 голова ОВА повідомив, що у місті пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки. У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.
"Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт - зокрема закриватимуть вікна у житлових будинках, аби захистити людей і їхні помешкання", - додав він.
Робота ППО у Києві
"Гучно в столиці. Наші захисники збивають ворожі цілі. Будьте в укриттях", - поінформував начальник КМВА Тимур Ткаченко о 19:44.
О 19:50 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.
Рух дронів
О 18:16 групу ворожих БПЛА зафіксували на півночі Чернігівщини курсом на Київщину. Також ударні безпілотники помітили на півночі Київщини, курс західний.
Станом на 19:09 дрони рухались:
- Київ - в районі Броварів в напрямку міста.
- На Сумщині курсом на Чернігівщину.
- На Чернігівщині в напрямку Київщини.
- Група на Київщині курсом на Житомирщину.
- Група на Запоріжжі, курс на північ.
- Група в акваторії Чорного моря, курс на Херсонщину.
Станом на 20:11 БПЛА фіксували:
- На Сумщині курсом на Чернігівщину.
- На Чернігівщині в напрямку Київщини.
- На півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- На Житомирщині, курс на південь.
- Група на Харківщині, курс західний.
Новина доповнюватиметься...
