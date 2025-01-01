Угорщину позбавили права отримати €1 млрд допомоги від Євросоюзу
Угорщина втратила право отримати €1 млрд допомоги від Європейського Союзу через порушення у сфері верховенства права і зволікання з реформами
Про це пише агентство DPA.
Речниця Єврокомісії підтвердили агенції, що Угорщина втратила право на допомогу ЄС на суму близько €1 млрд, оскільки країна повинна була до кінця 2024 року провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, проте не зробила цього.
- Торік Єврокомісія розблокувала €10,2 млрд для Угорщини, стверджуючи, що це рішення не було пов’язане з погрозами Орбана накласти вето на рішення про фінансову й політичну підтримку України.
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