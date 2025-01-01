Угорщину позбавили права отримати €1 млрд допомоги від Євросоюзу

Про це пише агентство DPA.

Речниця Єврокомісії підтвердили агенції, що Угорщина втратила право на допомогу ЄС на суму близько €1 млрд, оскільки країна повинна була до кінця 2024 року провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, проте не зробила цього.