Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зможе зупинити вступ України до Європейського Союзу, адже це — вибір українського народу
Про це він заявив на спільній пресконференції з з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Зеленський наголосив, що членство в Європейському Союзі є вибором українського народу, і висловив упевненість, що громадяни Угорщини підтримують Україну, попри позицію їхнього уряду.
"Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури — це називається "знайти шлях, як без". Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, вони розуміють, як це потрібно. Україна бореться за всіх, за свободу свою, за свободу Європи", - наголосив президент.
Він додав, що у випадку блокування Угорщиною стандартної процедури вступу, Україна шукатиме альтернативні шляхи, і у разі необхідності буде звертатися до інших держав-членів ЄС для підтримки.
"Тільки в історії залишиться, що Угорщина — а саме єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС — був він", - підсумував Зеленський.
- 3 жовтня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не хоче бути в Євросоюзі разом з Україною, адже не прагне з нею спільної долі, яка полягає в житті поруч із РФ.
