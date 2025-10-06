Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, — Зеленський

Про це він заявив на спільній пресконференції з з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Зеленський наголосив, що членство в Європейському Союзі є вибором українського народу, і висловив упевненість, що громадяни Угорщини підтримують Україну, попри позицію їхнього уряду.

"Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури — це називається "знайти шлях, як без". Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, вони розуміють, як це потрібно. Україна бореться за всіх, за свободу свою, за свободу Європи", - наголосив президент.

Він додав, що у випадку блокування Угорщиною стандартної процедури вступу, Україна шукатиме альтернативні шляхи, і у разі необхідності буде звертатися до інших держав-членів ЄС для підтримки.

"Тільки в історії залишиться, що Угорщина — а саме єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС — був він", - підсумував Зеленський.