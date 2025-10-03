Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, бо її доля жити поруч із РФ, – Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не хоче бути в Євросоюзі разом з Україною, адже не прагне з нею спільної долі, яка полягає в житті поруч із РФ
Про це він сказав на ефірі на Kossuth Radio, цитує "Європейська правда".
"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" – заявив Орбан.
За його словами, в угорців є своя доля – набагато легша, ніж в українців.
"Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – додав премʼєр.
Водночас політик пояснив, що доля України така, що вона є поруч із Росією, і громадяни постійно перебувають у стані війни з росіянами.
Крім того Орбан заявив про своє прагнення позбавити Будапешт від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.
"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – додав він.
- Також раніше Орбан заявив, що Будапешт не боїться Москви. Також він вважає, що американський президент Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе