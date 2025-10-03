Про це він сказав на ефірі на Kossuth Radio, цитує "Європейська правда".

"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" – заявив Орбан.

За його словами, в угорців є своя доля – набагато легша, ніж в українців.

"Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – додав премʼєр.

Водночас політик пояснив, що доля України така, що вона є поруч із Росією, і громадяни постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Крім того Орбан заявив про своє прагнення позбавити Будапешт від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – додав він.