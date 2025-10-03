Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, бо її доля жити поруч із РФ, – Орбан

Угорщина не хоче бути в ЄС разом з Україною, бо її доля жити поруч із РФ, – Орбан

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
17:06
Світ Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не хоче бути в Євросоюзі разом з Україною, адже не прагне з нею спільної долі, яка полягає в житті поруч із РФ

Зміст

Про це він сказав на ефірі на Kossuth Radio, цитує "Європейська правда".

"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" – заявив Орбан.

За його словами, в угорців є своя доля – набагато легша, ніж в українців.

"Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – додав премʼєр.

Водночас політик пояснив, що доля України така, що вона є поруч із Росією, і громадяни постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Крім того Орбан заявив про своє прагнення позбавити Будапешт від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – додав він.

  • Також раніше Орбан заявив, що Будапешт не боїться Москви. Також він вважає, що американський президент Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру.
Більше новин
