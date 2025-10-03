Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС

Про це він сказав за підсумками другого дня перемовин європейських лідерів у Копенгагені, цитує "Європейська правда".

За словами Орбана, Угорщина не боїться РФ, адже є членом НАТО і ЄС.

"Ні, ми не боїмося", – сказав він, пояснивши це тим, що країна "належить до Європейського Союзу і до НАТО".

"Якщо ви є членом НАТО, а це означає Туреччину, Сполучені Штати, Німеччину, Францію, Великобританію, то чого, власне, ми мали б боятися? А ми ще й члени Європейського Союзу, який набагато сильніший за Росію. Чому ми мали б боятися? Ми не боїмося", – заявив премʼєр.

Також очільник уряду ствердно відповів на питання, чи має Дональд Трамп отримати Нобелівську премію миру.

"Він заслуговує на це. Він заслуговує. Без жодних сумнівів", – зазначив Орбан.