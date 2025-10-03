Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт не боїться Москви. Також він вважає, що американський президент Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру
Про це він сказав за підсумками другого дня перемовин європейських лідерів у Копенгагені, цитує "Європейська правда".
За словами Орбана, Угорщина не боїться РФ, адже є членом НАТО і ЄС.
"Ні, ми не боїмося", – сказав він, пояснивши це тим, що країна "належить до Європейського Союзу і до НАТО".
"Якщо ви є членом НАТО, а це означає Туреччину, Сполучені Штати, Німеччину, Францію, Великобританію, то чого, власне, ми мали б боятися? А ми ще й члени Європейського Союзу, який набагато сильніший за Росію. Чому ми мали б боятися? Ми не боїмося", – заявив премʼєр.
Також очільник уряду ствердно відповів на питання, чи має Дональд Трамп отримати Нобелівську премію миру.
"Він заслуговує на це. Він заслуговує. Без жодних сумнівів", – зазначив Орбан.
- 2 жовтня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск публічно на платформі Х запитав у свого угорського колеги Віктора Орбана, на чиєму він боці у війні РФ проти України. Той сказав: на боці Будапешта.
