Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів

Відповідні дописи опубліковані в Х.

"Прем'єр-міністре Вікторе Орбан, саме Росія почала війну проти України. Саме вони вирішили, що ми живемо під час війни. І в такий час єдине питання в тому, на чиєму ви боці", – запитав Туск.

Натомість Орбан сказав, що і РФ, і Україна перебувають у стані війни, коли Угорщина – ні.

"Я розумію, що ви твердо стоїте на боці України. Будь ласка, зрозумійте, що ми твердо стоїмо на боці Угорщини. Ваше питання в тому, хто виграє російсько-українську війну. Моє питання полягає в тому, як ми можемо закінчити війну, врятувати десятки тисяч життів і забезпечити безпеку угорців", – написав очільник уряду Угорщини.

Читайте також: У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич

Також Орбан заявив, що Польща "прагне виграти війну, яка, на вашу думку, є вашою", коли він "хоче забезпечити, щоб мир переважав".