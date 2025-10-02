Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск публічно на платформі Х запитав у свого угорського колеги Віктора Орбана, на чиєму він боці у війні РФ проти України. Той сказав: на боці Будапешта
Відповідні дописи опубліковані в Х.
"Прем'єр-міністре Вікторе Орбан, саме Росія почала війну проти України. Саме вони вирішили, що ми живемо під час війни. І в такий час єдине питання в тому, на чиєму ви боці", – запитав Туск.
Натомість Орбан сказав, що і РФ, і Україна перебувають у стані війни, коли Угорщина – ні.
"Я розумію, що ви твердо стоїте на боці України. Будь ласка, зрозумійте, що ми твердо стоїмо на боці Угорщини. Ваше питання в тому, хто виграє російсько-українську війну. Моє питання полягає в тому, як ми можемо закінчити війну, врятувати десятки тисяч життів і забезпечити безпеку угорців", – написав очільник уряду Угорщини.
Читайте також: У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
Також Орбан заявив, що Польща "прагне виграти війну, яка, на вашу думку, є вашою", коли він "хоче забезпечити, щоб мир переважав".
- Раніше Віктор Орбан відкрито відмовив президенту США Дональду Трампу в його заклику припинити купувати російську нафту, сказавши, що це зруйнує економіку Будапешта.
